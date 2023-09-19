Türk Mühendisliğinin ürettiği yerli ve milli uçağımız HÜRKUŞ, yine Türk mühendisler tarafından üretilen yerli ve milli silahı ile buluşuyor. HÜRKUŞ-C tipi uçaklar için tasarlanan ağır makinalı silahın bütün testleri tamamlandı. önümüzdeki günlerde HÜRKUŞa entegre edilmesi bekleniyor. Halk arasında uçaksavar olarak bilinen ve Atak helikopterlerinde de kullanılabilecek olan SAR 127 MT adı verilen ağır makineli tüfek, havada 900 yüz, yerde ise bin 100 mermi atabiliyor. Hem tam otomatik hem de tek tek atış özelliği bulunan SAR 27 MT, uzaktan komutalı silah sistemlerine de entegre edilebiliyor. Gerekli ara yüz bağlantıları yapılarak kara, deniz ve hava araçlarına da takılabilen SAR 27 MT’nin hızlı namlu değiştirme sistemine sahip kara versiyonu, tüm zırhlı kara araçlarında ve platformlarda kullanılabilecek.