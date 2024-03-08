İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 1773 İTÜ Teknopark’ı ziyaret etti. İstanbul’un teknolojiyi üreten ve dünyaya ithal eden lokomotif bir şehir olması gerektiğini belirten Kurum, gençlerin atacağı adımlarda İBB olarak her zaman destekçileri olacağını vurguladı. Paylaşımlı ofisler ve yeni iş kurmak isteyen gençlere sermaye desteği verileceğini ifade eden Kurum, “Sizlerin bu işleri yapabilmeniz için biz de 1 Nisandan sonra, 39 ilçemizde 100 bin gencimize paylaşımlı ofis açabilecekleri, paylaşımlı ofislerimizi kuracağız. Burada yine 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz. Kendi işinizi kurabilecek, kendi işinizi yapabileceksiniz.” şeklinde konuştu.