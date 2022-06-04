İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 9 aydır bitiremedi: Çile meydanı! / 04.06.22

İstanbulun tarihi semti Fatihin turistik yerlerinin başında gelen Beyazıt Meydanı ve çevresinin düzenlemesi bitmek bilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İBB Ağustos 2019da başlattığı çalışma 2 yıl 9 aydır tamamlanamadı. İstanbul Üniversitesinin de bulunduğu inşaat halindeki meydandan geçmek zorunda olan öğretim üyeleri ve öğrenciler her gün eziyet çekerken, Beyazid Camii ve Sahaflar Çarşısını ziyaret eden vatandaşlar ile turistler de şantiyeye dönen yollarda sakatlanmamak için büyük çaba harcıyor.