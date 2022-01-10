İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaretten hakim karşısına çıktı! Kendisini böyle savundu... / 10.01.22

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu YSK üyelerine ‘Alenen hakaret’ suçu kapsamında 4 yıl 1 ay hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ara duruşması bugün gerçekleşti. Sanık Ekrem İmamoğlu, ifade vermek için saat 11.00 sıralarında adliyeye gelerek, ara duruşmaya katıldı. Duruşmadaki savunmasında İmamoğlu, ‘Ahmak’ kelimesiyle YSK üyelerine değil, bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kastettiğini belirterek ‘Muhattabım siyasi kişiliklerdir. YSK üyelerine karşı olumsuz bir tavrım olamaz’ diyerek beraatini talep etti. Daha önce de Ordu Valisine İt sözleri ile hakaret eden İmamoğlu, kameraların anbean kaydettiği görüntüleri inkar etmiş, İt demedim, Basit dedim demişti. İmamoğlunun tavrı tepki çekmişti.