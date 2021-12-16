İBB bunu da yaptı! 100 milyon TL'lik karla mücadele Ağustos'ta sürdü / 16.12.21

Böylesi ne görüldü ne duyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde İBB yaşanan bir olay, Sayıştayı bile şaşkına çevirdi. İstanbulda çöl sıcaklarının yaşandığı ağustos ayında, İBBnin karla mücadele ettiği ortaya çıktı. İBB, 1 Kasım 2019da Kış Şartları ile Mücadele ihalesi açtı. 100 milyonluk ihaleyi, İBB iştiraki İSFALT kazandı. 122 gün sürmesi planlanan hizmet alımı için uzatım kararı verilerek, 272 güne çıkarıldı. Mart ayında bitmesi gereken kar küreme ve tuz serpme gibi işlemler, ağustos ayının sonuna kadar uzatıldı. Herkesin kafasında ise aynı soru var: Ağustos ayında karla mı mücadele edildi?