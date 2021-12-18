İBB, FETÖ'nün mahrem abilerine de iş vermiş / 18.12.21

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan şirketlere örgüt bağlantılı yüzlerce kişiyi işe aldığı deşifre olan Ekrem İmamoğlunun, 15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı Fetullahçı Terör örgütüne de kontenjan ayırdığı belirlenmişti. İBBde işe alınan FETÖ üyeleri arasında dikkat çeken isimlerden olan ikisinin, FETÖnün örgüt evlerinde TSKya eleman sızdırmak için mahrem abilik yapan isimler olduğu ortaya çıktı. Bunların yanında TSKdan atılan ve adli kontrol kararı uygulanan örgüt üyesi üsteğmen de İBBde mesaide olan isimler arasında.