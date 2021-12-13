İBB sözcüsünden PKK skandalını örtbas çabası! Dağ kadrosunu aklamaya çalışırken rezil oldu... / 12.12.21

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen, SABAH’ın “İşte İBB’nin dağ kadrosu” haberinin ardından belediye sözcüsü Murat Ongun, “İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var” denildiğini ancak, bu konuda emniyet birimlerince herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadığını iddia etmişti. SABAH’ın yaptığı araştırmada İBB’nin personel yönetim şirketinin de PKK’lılar tarafından ele geçirildiği ortaya çıkmış, personel şirketinde çalışan Sevtap Ayman’ın PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna eleman aktaran kişilerden olduğunun ortaya çıkmasının ardından 26 Kasım’da gözaltına alındığı öğrenilmişti. SABAH’ın haberi sonrasında İBB Sözcüsü Murat Ongun, bir paylaşım daha yaparak PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan Sevtap Ayman’ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman’ın yarın işe döneceğini açıkladı. İBB Sözcüsü Ongun, paylaşımında SABAH’ın haberinde “tutukluluk” ibaresi geçmemesine rağmen olayı manipüle ederek vatandaşları yanıltmaya çalıştı. Birçok vatandaş Ongun’un paylaşımının altına “tutukluluk ve gözaltını ayırt edemiyor musunuz?” şeklinde tepki gösterdi. SABAH’ın ulaştığı bilgilere göre, 26 Kasım’da PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna eleman aktaran kişilerden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Sevtap Ayman’ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.