İBB'de yeni skandal! PKK'nın dağ kadrosundan sonra polisin şehit edildiği olaya karışan DHKP-C'li teröristi de işe aldılar / 13.12.21

SON DAKİKA HABERİ: SABAHın Türkiyenin gündemine bomba gibi düşen, İşte İBBnin dağ kadrosu haberinin ardından belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye sözcüsü Murat Ongun’un manipüle ederek gizlemeye çalıştığı örgüt üyelerini SABAH açıklamaya devam ediyor. İBB’nin PKK terör örgütü üyelerinin yanı sıra DHKP-C’lileri de belediyenin kritik birimlerinde göreve alındığı ortaya çıktı. DHKP-C terör örgütü üyeleri arasında en dikkat çeken isim ise Fırat D. oldu. 24-27 Temmuz 2015’de İstanbul Gazi Mahallesinde yaşanan olaylarda polis memuru Muhammet Fatih Sivri’nin şehit edilmesi olayına karıştığı iddiasıyla tutuklanan ve cezaevinde 10 gün açlık grevi yapan Fırat D.’nin de İBB’nin Personel yönetim şirketinde işe alındığı ortaya çıktı.