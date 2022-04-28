İBB'deki ihale skandalında Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni / 28.04.22

Son dakika: SABAH’ın kamuoyuna bomba gibi düşen İBB’deki skandal ihalelerde Ekrem İmamoğlu’nun etrafındaki isimlere şirketlerinin yeterli olmamasına rağmen verilen ihalelerle milyonlarca lira kamu zararının oluştuğu ortaya çıkmıştı. Skandal ihalelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından 10 bin sayfalık rapor hazırlandı. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı rapor doğrultusunda ihalelerden sorumlu genel sekreter yardımcıları, ihale yetkilileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verildi.