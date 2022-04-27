İBB'deki ihale skandalında yeni perde! Ekrem İmamoğlu'nun yakını Subaşı ailesine 471 milyonluk kıyak! / 27.04.22

SABAH’ın gündeme getirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki ihale skandalları bitmek bilmiyor. Ekrem İmamoğlu’nun yakınındaki Eyüp Subaşı’nın kendisinin, eşinin ve oğlunun 3 şirketine İBB, 471 milyonluk ihale kıyağı bu kadarına da pes dedirtti. 2019 seçimlerinden sonra kurulan ve ihalelere girmeye yeterli olmayan Subaşı ailesinin şirketlerinin belediye iştiraki Kültür A.Ş tarafından yapılan adrese teslim ihalelerle ihya edildiği ortaya çıktı. SABAH’ın ulaştığı raporda, adrese teslim ihalelerden özel reklam şirketleri 26 milyon İBB ise 9 milyon zarara uğratıldı.