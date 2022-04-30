İBB'deki skandalda yeni detaylar! 3 ay önce kurulan şirkete adrese teslim ihale! İmamoğlu hakkında suç duyurusu... / 30.04.22

SABAH’ın ilk kez duyurduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki ihale yolsuzluklarında Ekrem İmamoğlu’nun etrafındaki isimlere şirketlerinin yeterli olmamasına rağmen verilen ihalelerle milyonlarca lira kamu zararının oluştuğu ortaya çıkmıştı. Skandal ihalelerle ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı 10 bin sayfalık raporda ihalelerin İmamoğlu’na yakın 3 ay önce kurulan şirkete davetle çağrılıp verildiği belirtildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 5 farklı ihaleden soruşturma izni verilirken hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da ortaya çıktı. İmamoğlu ile birlikte ihalelere fesat karıştırarak piyasa rayici altında rapor hazırlayan ve yolsuzluğun yapılmasını sağlayan 25 kişi hakkında ön inceleme yapan İçişleri Bakanlığı’nın yöneticilerin de aralarında bulunduğu 7 belediye çalışanının da usulsüzlüklerini tespit ederek haklarında soruşturma izni verdiği öğrenildi.