Cumhurbaşkanı Erdoğanın, 3 yılı geçti, İstanbula bir çivi dahi çakamadılar sözleriyle eleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesinden trajikomik bir yanıt geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, twitterden bir paylaşımla liste yayımladı. Ancak Buğra Gökçenin belediye hizmetlerini, yatırım diyerek paylaşması metropol kentin nasıl bir durumla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. İBB bünyesinde kurulan birimleri, AK Parti döneminde yapımı tamamlanmak üzere olan kent ormanları ve metro atılımlarını, yatırım olarak duyuran Gökçe, restorasyon işlemleri ve askıda fatura uygulamasını dahi yatırım olarak sundu.