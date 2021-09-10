İBB'den İstanbul trafiğine pranga! Çırağan Caddesi çıkmaz sokağa döndü / 10.09.21

Sabah

İstanbul'da yaz tatilinin sona ermesi ve okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla megakentlinin trafik çilesi de katlandı. Özellikle de iş çıkış saatlerinde yoğunlaşan trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde başlatılan peyzaj çalışmasıyla durma noktasına geldi. Tam da okulların açıldığı haftada yapılan çalışmalar nedeniyle çileden çıkan bölge halkı "Bu iş sokağa çıkma kısıtlaması varken bu trafikte yapılmamalıydı. Zaten normal günlerde de trafik yoğun olur buralarda. Perişan oluyoruz, arabalar santim santim ilerliyor" dedi.