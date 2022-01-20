İBB’den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de çöktüler! ABD’deki danışmana ballı maaş / 20.01.22

Siyasi hiçbir davranışın içinde olmayacağını, rozetsiz başkan olacağını ve tek derdinin Ankarada eşit bir şekilde herkese hizmet etmek olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşın, Kemal Kılıçdaroğlunun New Yorkta ikamet eden danışmanı Rasim Bölücekten, belediye başkanı seçilemeyen CHPli ve İYİ Partili isimleri kadar pekçok kişiyi belediyenin iştirak şirketlerinden yönetim kurulu üyeliği adı altında maaşa bağladığı ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi yazarı Ayşe Sucunun da aralarında bulunduğu maaşlı belediye sözcüleri arasında CHP Genel Başkanı danışmanları ve Ankara dışındaki illerden birçok Millet İttifakı isimleri bulunuyor.