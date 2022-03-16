İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi? / 16.03.22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çırağan Caddesindeki 112 tarihi çınar ağacını bir gece yarısı kesti. İstanbulun en güzel caddesinde yapılan ağaç kıyımına Tarkan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi ünlüler sessiz kaldı. Her doğa olayında hükümeti suçlayan isimlerin, ideolojik yaklaşım ile bu durumu görmezden gelmesine Sabah Yazarı Mevlüt Tezel köşe yazısı ile tepki gösterdi. Tezel, Tarkan, Cem, Şahan ve diğer sessiz kalan güya doğa dostu sanatçılara basit bir sorum olacak: Kaz Dağlarındaki çamlar, imara açılmaya çalışılan zeytinlikler ağaç da Çırağandakiler ağaç değil mi? sözleri ile eleştiride bulundu.