İBB'nin gassalından mescitte PKK propagandası! Adım adım takibin ayrıntılarına SABAH ulaştı / 30.12.21

SABAHın deşifre ettiği İBBde işe alınan PKKlı DİAYDER üyesi 5 gassalın PKK/KCK terör örgütünün alternatif dini yapılanmasındaki ilmi ehliyeti olmayan Mele olarak adlandırılan gayri resmi imamlar olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında adım adım takip edilen dernek üyesi ve İBB iştiraki şirket çalışanı gassalardan Mehmet Emin Aslanın Yıldıztepedeki örgüt mescidinde kürtçe vaaz verdiği, verdiği vaazda ise Türkiyede kullanılan kurmançi lehçesi dışındaki PKKnın benimsediği kelimeleri kullanarak mescittekilere de açıklamasını yaptığı ortaya çıktı. İşte o yapılanmanın adım adım takibinde kaydedilen SABAHın ulaştığı çok özel fotoğraf kareleri.