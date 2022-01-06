İBB'nin müdüründen öldürmeye teşebbüs! "Seni öldürürüm" deyip tetiği çekti / 06.01.22

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürkün bir alışveriş merkezinde estirdiği terör gündeme bomba gibi düştü. Öztürk, AVMden ailesinin de içinde bulunduğu araçla çıkmak isteyen Vedat Sevimli adlı bir vatandaşın önünü kesti. Yol verme kavgasını öldürmeye teşebbüs olayına çevirdi. Öyle ki Öztürk önce araçta Sevimli ailesini mahsur bıraktı. Ardından ailesinin gözü önünde Vedat Sevimliye tehdit ve hakaretler savurdu. Bu da yetmezmiş gibi silahını çıkardı. Silahın kabzası ile talihsiz adamın burnunu kırdı. Seni öldürürüm diyerek başına silahı adamın başına dayadı ve tetiği çekti ancak şans eseri silah ateş almadı.