İBB'nin terör estiren müdürü şimdi yandı: Savcılık o hareketi affetmedi! / 14.03.22

İstanbul Ümraniyede bir alışveriş merkezinin otoparkında trafik yüzünden tartıştığı Vedat Sevimliye hakaret edep silahın kabzasıyla yaralayan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında açılan iki soruşturmadan biri tamamlandı. Ailesinin de içinde bulunduğu araçla otoparktan çıkmak isterken önü kesilen Vedat Sevimli saldırıya uğramış, adeta öldürmeye teşebbüs eden, olayı engellemeye çalışan polis memuruna da direnen İlker Öztürkün tüm yaşananlara rağmen görevini yapmaya çalışan polis memurundan da şikayetçi olduğu ortaya çıktı. İBB Gençlik ve Spor Müdürü hakkında, görevi yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.