Ayşe Nur Kaba, 2 kardeşiyle birlikte 65 saat enkaz altında kaldı. Sesimi duyan var mı sorusuna cevap vermek için hali kalmayan genç kızın imdadına erkek kardeşi İbrahim yetişti ve görevlilere tüm gücüyle sesini duyurarak kardeşlerinin ve kendisinin kurtarılmasını sağladı. Sedyede bile görevlilere Beni bırakın ablamla ilgilenin diyen ve hastaneye kaldırılan İbrahim kurtarılamadı. Abla Ayşe Nur Kabanın sözleri ise okuyanları hıçkırıklara boğdu: Gelinliğimin kuşağını sana bağlamaktı dileğim. Şimdi cennette sana sarılmanın hayalini kuruyorum. Cennette görüşelim olur mu?