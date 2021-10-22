İçişleri Bakanı Soylu'dan skandal sözlere sert tepki! "Ne pervasız ne edepsiz bir açıklama" / 22.10.21

Sabah

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HAK-İŞ Konfederasyonu 46. kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. 10 büyükelçinin açıklamalarına tepki gösteren Bakan Soylu: "Ne pervasız, ne edepsiz bir açıklama. Yarın bizden Apo'yu da çıkarmamızı isteyebilirler. Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler." ifadelerini kullanırken, FATF'nin Türkiye'yi gri listeye alması ile ilgili olarak da "Terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörü finanse eden, güç veren Avrupadır. Bu kadar yüzsüzlük olabilir." dedi. İşte Soylu'nun o açıklamaları...