İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Buradan bir haber duyuracağım' diyerek açıkladı: Van sınırının İran'da kalan 241 KM'lik kısmı... / 15.09.21

Sabah

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Buradan bir haber daha duyuracağım" diyerek Van sınırının İran kısmında kalan 241 KM'lik kısmında da yüksek güvenlikli duvar çalışmalarının başlayacağını açıkladı. Soylu, Avrupa'nın göçmen sorunu karşısındaki tutumunu eleştirdi, " Defalarca söyledik, biz Batı'nın göçmen deposu değiliz." dedi. Soylu, göçün engellenmesi konusunda uygulanan stratejileri anlattı, rakamları da paylaştı.