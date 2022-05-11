İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'nin gizli büyükelçi görüşmesi ile ilgili çarpıcı açıklama: Bunları konuştunuz... / 11.05.22

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydındaki Adnan Menderes Müzesinde düzenlenen Demokrasiye Geçişin 72. Yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi konulu foruma katılarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna bir büyükelçiyle yapılan görüşme konusunda soru sorduğunu hatırlatarak, Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim, Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız. Tayyip Erdoğan, bunu niye bu ülkeye gönderdi diye dedikodusunu yaptınız. dedi. Soylu, muhalefetin hiçbir hassasiyetinin olmadığını da sözlerine ekledi.