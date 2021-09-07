İçişleri Bakanlığı 'soyağacı oluşturma' hizmetine başlandığını duyurdu! İşte soyağacı sorgulama ekranı / 07.09.21

Sabah

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri “Soyağacı Oluşturma” hizmetini uygulamaya açtı. 'Soyağacı oluşturma' Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor. İşte 'Soyağacı oluşturma ve soyağacı sorgulama' ekranı...