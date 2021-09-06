İçişleri'nden 'Kaçak göçmen' açıklaması! / 06.09.21

Sabah

Son dakika bilgisine göre İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gündemdeki önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı "Sel felaketinde 71’i Kastamonu’da, 10’u Sinop’ta, biri de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir." dedi. Çataklı, Kaçak göçmen ve terörle ilgili de kritik bilgiler verdi.