İçişleri'nden yeni uygulama: Kaan Projesi! Konut sitelerinin güvenliklerine eğitim veriliyor / 18.09.21

Sabah

İçişleri Bakanlığı tarafından kolluk kuvvetlerinin ve özel güvenliklerin görev alanlarındaki olaylara daha etkin ve hızlı müdahale etmesi amacıyla hayata geçirilen Kaan Projesi'nde önemli mesafe alındı. Proje kapsamında, 96 bin 264 özel güvenlik ve genel kolluk görevlisine eğitim verilirken, uygulamayla, güvenlik görevlilerinin olayları anında Polis ekiplerine bildirmesi sağlanıyor. Proje, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinde konut sitelerinde devreye alındı.