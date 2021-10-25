İhanet trafiği ABD raporunda! 15 Temmuz'un şok detayları / 25.10.21

Sabah

15 Temmuz darbe girişiminde darbenin kontrol merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın 9 bin 204 sayfalık gerekçeli kararında, bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmayan çarpıcı bilgiler yer aldı. SABAH'ın ulaştığı dava dosyası eklerinde, darbeyi yönetin mahrem imamların 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında yoğun Pensilvanya trafiği dikkat çekti. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek gibi darbeyi yöneten mahrem imamlar ABD'ye İngiltere, İsviçre ve Almanya gibi ülkeler üzerinden geçti. Darbeyle Gülen'in bağını gizlemek amacıyla yapılan bu trafiği ABD'nin İç Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi raporları deşifre etti. Raporlara göre, mahrem imamlar farklı ülkeler üzerinden ABD'ye geldi. Hatta durumu kuşkulu görülerek kendisi ile mülakat yapılan Kemal Batmaz, ilk gece New York Riviera Otel'de kalacağını, geri kalan tüm zamanında ise Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile kalacağını yetkililere anlattı. Elde edilen belgeler, Ankara'da yapılan toplantılar sonrasında sürekli ABD'ye giden mahrem imamların darbe girişiminin elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla ve yön vermesiyle yaptığı tek tek belgelenmiş oldu.