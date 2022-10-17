Başakşehirde yaşayan Haluk Tokat 43, 13 yıl önce elektrik direğinde akıma kapılarak iki kolunu kaybetti. Nişanlısı başta olmak üzere etrafındaki herkes onu terk etti. Sıfırdan yeni bir hayat kurdu. Önce kalem satmaya başladı ardından bir lokantaya çırak olarak girdi. Zamanla lokantanın sahibi oldu ancak başarılı olamadı. Tüm birikimini kaybetti. Bu sefer boynuna astığı çantayla çerez satmaya başladı. Tokat, yıllar sonra 81 ilde internet üzerinden çerez satışı yapan bir işletme kurdu. Haluk Tokat, tüm zorlu engelleri nasıl aştığını SABAHa anlattı: