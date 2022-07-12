İkiyüzlü Avrupa yine şaşırtmadı! Danimarkalı vekiller HDP kongresinde / 12.07.22

Danimarka Kızıl-Yeşil İttifak Birlik Listesi milletvekilleri Maria Temponeras ile Anne Hegelund, HDPnin olağan kongresine katılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğana hakaret etti. HDPnin sözde barış ve adalet için mücadele ettiklerini iddia eden milletvekillerinin yanı sıra Birlik Listesi Dış Politika Sözcüsü Sören Söndergaard konuşma yaparken, kendisine terör örgütü PKK/PYDye sempatizanlığıyla bilinen Nikolaj Villumsen eşlik etti. Söz konusu kongre hakkında soruşturma başlatılmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.