Muğla Akbelende çevreci kılığına giren, kendilerine yüz vermeyen bölge halkını azarlayan CHPliler provokasyon girişimlerini ellerine yüzlerine bulaştırınca sessizce ortadan kaybolmuştu SABAH, Muğla Menteşede CHPli belediyenin kızılçam ormanının tam ortasına çimento fabrikası yapılması için ruhsat verdiğini tüm Türkiyeye duyurdu 1.5 yıldır inşaata karşı çıkan köylülerin de sesi olan SABAHın ısrarlı haberlerine tek bir yanıt dahi vermeyen CHPlilerin ikiyüzlülüğü önceki gün inşaatın mühürlenmesiyle tescillenmiş oldu