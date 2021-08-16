İklim değişikliği ile ilgili çarpıcı açıklamalar: ABD AB ve Çin bunu bile bile yaptı / 16.08.21

Sabah

Dünya iklim krizi ile karşı karşıya… İklim değişikliğinin etkilerini artık yaşamaya başlıyoruz. Dünyada meydana gelen, seller, yangınlar, taşkınlar, hava sıcaklıklarının hızlı değişimi derken bu noktaya nasıl geldiğimiz de yeniden tartışma konusu haline geldi. Doymak bilmeyen Batı ve kapitalizm, az maliyetle çok üretim hedefiyle hiçbir önlem almadan doğanın dengesini bozarak felakete zemin hazırladı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ile artık hayatımızın bir parçası haline gelen iklim değişikliğine neden olan karbon salınımını konuştuk. Oldukça kritik bilgiler veren Kurnaz, “1800’lerin sonundan günümüze bu durumun ortaya çıkacağı biliniyordu. Kömür, petrol, doğal gaz yaktığımızda atmosferin ısınacağını biliyorduk. Ve bunu bile bile yaptık. Bunu bile bile yapan ülkelerin başında ise AB ülkeleri ve ABD geliyor” dedi.