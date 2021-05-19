İl Sağlık Müdürü açıkladı! İstanbul'da koronavirüs vakalarında büyük düşüş! / 19.05.21

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbulda yeni tip koronavirüse Kovid-19 bağlı vaka sayılarının nisan ayı ortalarına göre yaklaşık yüzde 600 azaldığını söyledi. Prof. Dr. Memişoğlu, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecini ve sonuçlarını değerlendirirken, aşılamadaki son duruma ilişkin de bilgi verdi. Bütün toplumun uyumu, kısıtlamanın etkisi, özellikle de sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle sürecin Türkiyede kontrol altına alındığını belirten Memişoğlu, salgının Türkiyede ve dünyada dalgalı bir seyirle devam ettiğini söyledi.