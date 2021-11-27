İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde... / 27.11.21

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu İstanbulun aşılama durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Memişoğlu, birkaç hafta içinde aşı haritasında İstanbulun da maviye döneceğini söyledi. Son zamanlarda yaşanan randevu alma sıkıntısına da değinen Prof. Dr. Memişoğlu, iki yıldır pandemi dolayısıyla ertelenen tedavilerin yoğunluk kazanması nedeniyle oluşan yığılmadan kaynaklandığını belirterek vatandaşlardan sağlık çalışanlarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmalarını talep etti. İstanbulda yoğun bakımlarda artış yaşandığını ama bunun da artan Kovid dışı vakaların, ameliyat ve tedavileri nedeniyle oluştuğunu söyledi.