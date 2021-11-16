İlçe Başkanı'nın ses kaydı CHP'yi karıştırdı! 'Bizim sayemizde oradasınız' / 16.11.21

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun, partililerin işe alım sürecinde yaşanan sıkıntılar üzerine yaptığı bir konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı. Gruşçu’nun haberi yokken alınan ses kaydında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Konak Belediye Başkanı Batur’a yönelik kullandığı ifadeler partide krize neden oldu. Gruşçu’nun istifa edip etmeyeceği merak edilirken Batur ve Soyer’in Gruşçu’yla çalışmak istemedikleri öne sürüldü. Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun, İl Başkanı Deniz Yücel’le görüşerek görevinden istifa edeceği iddia edildi.