FETÖ’nün hain kalkışmasına karşı Türk milletinin demokrasi destanı yazdığı 15 Temmuz darbe girişiminin anlatıldığı En Uzun Gece destanının ilk temsili 15 Temmuz’un dokuzuncu yıldönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı temsilde, dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslanın FETÖ ile can pahasına verdiği mücadele anlatıldı. Projenin direktörlüğünü gerçekleştiren Fecir Alptekin, ‘En Uzun Gece’ destanının yeni opera-bale sezonunda İstanbuldan başlayarak Türkiye genelinde farklı illerde sahneleneceğini ve ilerleyen dönemde de yurt dışına taşınmasının hedeflendiğini açıkladı.