İlk yerli ve milli türbinler için geri sayım / 17.01.22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğiyle yerli üretimi güçlendirmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Sanayi İş Birliği Projeleri kapsamında, son yıllarda yerli ve milli teknolojilere yönelik tasarımlarıyla ve üretim kabiliyetleriyle dikkati çeken Elektrik Üretim AŞ EÜAŞ ile ASELSAN arasında yerli rüzgar türbini imalatının yapılması için sözleşme imzalandı. Projenin tanıtımı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankın katılımıyla yapılacak.