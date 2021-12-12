İmamoğlu ve sözcüsüne bir tokat daha / 12.12.21

Son dakika haberler: Türkiyenin gündemine bomba gibi düşen, SABAHın İşte İBBnin dağ kadrosu haberinin ardından belediye sözcüsü Murat Ongun, İBBde 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var denildiğini ancak, bu konuda emniyet birimlerince herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadığını iddia etmişti. SABAHın yaptığı araştırmada, İBBnin personel yönetim şirketinin de PKKlılar tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Personel şirketinde çalışan Sevtap Aymanın, PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna eleman aktaran kişilerden olduğunun ortaya çıkmasının ardından 26 Kasımda gözaltına alındığı öğrenildi.