Ücretsiz dizi, film ve spor müsabakaları izletmesiyle popülerleşen İnat Box uygulaması, büyük bir dolandırıcılık zincirinin parçası çıktı. Uygulamayı cep telefonuna indiren kullanıcıların internet bankacılığına gizlice erişim sağlayan şüpheliler, özellikle gece saatlerinde 46 vatandaşın hesaplarını boşaltarak 14 milyon 714 bin lirayı kendi hesaplarına aktardı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı, 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.