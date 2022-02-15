İndirimli elektrik için formül belli oldu! Konutlara ve esnafa ayrı sistem / 15.02.22

Gelen son dakika haberine göre; Yüksek elektrik faturalarıyla ilgili çalışmalar hızlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çarşamba günü kabine toplantısında enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışmalar hakkında bir sunum yapacak. Masada esnafa kademeli model, meskenler için kademenin yükseltilmesi ve KDV indirimi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği destek miktarlarının artırılması ile Cemevi, dernek ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması konuları yer alacak.