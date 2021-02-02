İnfertilitenin (kısırlık) giderilmesi için yapılabilecek endoskopik gelişmeler nelerdir?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erol Tavmergen, İnfertilitenin giderilmesi için yapılabilecek endoskopik gelişmeler hakkında bilgiler veriyor: “Rahim ve tüpler değerlendirme filmiyle gözlenmeli ve ön karar verilmeli. Bazı durumlarda bu yapışıklıkların açılmasıyla spontane olarak gebe kalma şansının arttırılabileceğini ön görebiliriz. Bu durumlarda endezkopik bir yöntem olan laparoskopi yöntemiyle bu yapışıklıkların ayrılması yöntemine gidilebilir. Tüpler içinde sıvı birikimi varsa bu tüpün rahimle ilişkisini kesmek ya da tüpü çıkartmak uygun bir yaklaşım olacaktır.