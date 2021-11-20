İngiliz arşivlerinde ortaya çıktı! Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı: Yeni Türkiye vurgusu... / 20.11.21

AK Partinin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz arşivinde Mustafa Kemal Atatürkün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizona verdiği ve bugüne kadar bilinmeyen röportajını gün yüzüne çıkardı. Röportaj, daha önce hiç yayımlanmamış olması ve Mustafa Kemalin verdiği mesajlar açısından çok kıymetli. ifadelerini kullanan Özşavlı, 1,5 sayfalık röportajda Atatürkün üç kez yeni Türkiye vurgusu yaptığına dikkat çekti. Özşavlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun, yabancı ülkelerin Ankara büyükelçilerine mektup yazarak Türkiyeyi şikayet ettiğini dile getirirken Sayın Kılıçdaroğlu, keşke Cumhuriyet Halk Fırkasının kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünebilse. dedi.