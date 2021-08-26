İngiliz Bakan yalanladı, BBC özür diledi, muhalefet pişkinliğini sürdürüyor / 26.08.21

Sabah

Son dakika: İngiltere Savunma Bakanı yalandı, BBC Türkçe haberini geri çekerek özür dilerken Muhalefet Partileri pişkinliğinden taviz vermeyerek, "Afgan göçmenlerle" ilgili algı operasyonunu sürdürüyor. AK Parti, bu yalan haber üzerinden kamuoyunu manipule eden tweet'lerini hala silmeyen ve büyük bir pişkinlik sergileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yalanın adı muhalefet oldu" derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu siyaset yerine gayrinizami harp yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı.