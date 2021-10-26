İngiliz BBC manşetten duyurdu! ‘Erdoğan geri adım attırdı’ / 26.10.21

Sabah

Finans spekülatörü George Soros'un Türkiye temsilcisi olan, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan Osman Kavala’ya ilişkin 10 büyükelçiden gelen açıklamanın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sert çıkışı, büyükelçiliklere tek tek geri adım açıklamaları yaptırdı. Büyükelçilikler için ‘istenmeyen adam’ talimatının verilmesinin ardından Twitter hesaplarından açıklamalarını geri alan ülkelerin kararı, İngiliz medyasında da geniş yankı uyandırdı.