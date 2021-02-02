İnsülin direnci olan çocuklar nasıl beslenmelidir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, insülin direnci olan çocukların nasıl beslenmesi gerektiğini anlatıyor: ‘Çocuklarda insülin direnci obezite ile bağlantılıdır. İnsülin direnci tespit edilen çocuk protein ağırlıklı beslenmeli, basit şekerden, karbonhidrattan fast food gibi gıdalardan uzak durmalıdır. Hayatına hareketi dahil etmeli, koşu, tenis, yürüyüş ve yüzme gibi sporlara yönlendirilmelidir. Egzersiz ve sağlıklı beslenmede insülin direnci olan çocuğa tavsiye edilmektedir’.