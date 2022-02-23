Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı / 23.02.22

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. INTERPOL, yurt dışındaki firari Peker hakkında 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. INTERPOLün flaş kararı, Peker hakkında yürütülen dosyalar kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. INTERPOLden savcılığa gelen yazıda, Köfteci Yusufun Sedat Peker tarafından yağmalanmaya çalışıldığı vurgulanarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.