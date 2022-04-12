İntihara kalkışan kızına 'Hadi atla işimi kolaylaştır' demişti! O baba hakkında Aile Bakanlığı devrede / 12.04.22

Sultangazide yaşanan şoke edici olayla ilgili Aile Bakanlığı da devrede. 3 ay önce dayaktan balkona kaçan 15 yaşındaki kızı A.Ş.ye Atla işimi kolaylaştır dediği öne sürülen baba Haci Ş.ye İntihara yönlendirerek kızını öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Tutuklu olarak yargılanan ve 20 yıla kadar hapsi istenen Haci Ş. Ben bir babayım, kızımı nasıl atarım diyerek kendini savundu. Polisteki ifadesinde babasının Atla demesi üzerine atladığını söyleyen A.Ş. ise mahkemede ifadesini değiştirdi. Dengem kaybolduğu için düştüm. Babamdan şikayetçi değilim dedi. Mahkeme, babanın tahliye talebini reddetti. Konuyla ilgili Aile Bakanlığı da devrede. Bir sonraki duruşma, mağdur kızın ifadesini alan polisler dinlenecek. İşte ilginç olayın detayları...