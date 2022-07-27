Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler / 27.07.22

SON DAKİKA! Türkiye, MİT ve TSKnın nokta operasyonları ile örgütün sözde lider ve tepe kadrosuna bir bir darbe indiriyor. Türkiyenin, Irak ve Suriyede kurulmaya çalışılan kirli denklemi bozan hamleleri ise hem terör örgütü PKKyı hem de destekçilerini büyük paniğe sevk ediyor. İlk olarak, Irakın Duhok şehrinde PKKnın yaptığı sivil katliamı üzerinden Türkiyeye yönelik kara-propaganda ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOMun PKK/YPGye başsağlığı mesajı ve Türkiyenin Musul Başkonsolosluğuna gerçekleştirilen saldırı çok dikkat çekti. Peki bu olaylar ne anlama geliyor? Suriyeye olası 5. harekat öncesi bir mesaj mı verilmeye çalışılıyor? Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sabah.com.trye çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.