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7/24 Dinle Sabah Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler / 27.07.22
Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler / 27.07.22

Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler / 27.07.22

Sabah

150 Bölüm | 08:12:38
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler / 27.07.22

Sabah 02:56
02

Napoli Kim transferini bitirdi! / 21.07.22

Sabah 00:26
03

Kartal'dan bir transfer hamlesi daha! Valerien Ismael'den sürpriz Nkoudou kararı / 25.07.22

Sabah 01:18
04

Galatasaray'da Domenec Torrent’ten eser kalmadı! Okan Buruk izleri sildi... / 22.07.22

Sabah 01:56
05

Joao Pedro kadroya alınmadı! Fenerbahçe için geliyor... / 18.07.22

Sabah 00:30
06

Duplantis kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi / 26.07.22

Sabah 00:43
07

Trabzonspor Boyata transferinde sona geldi! / 14.07.22

Sabah 00:29
08

Fenerbahçe'de stoper taarruzu! Gustavo Henrique olmazsa Pablo Mari / 24.07.22

Sabah 02:01
09

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Fırtına'da operasyon! 1 değil 5 mevkiye oyuncu... / 27.07.22

Sabah 01:01
10

Rıdvan Yılmaz şampiyon olmayınca, finaliste gitti / 23.07.22

Sabah 01:28
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