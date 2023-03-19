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Irak'ta düşen helikopterden PKK'lılar çıkmıştı! IKBY açıkladı: KYB'li grup satın almış / 19.03.23

Irak'ta düşen helikopterden PKK'lılar çıkmıştı! IKBY açıkladı: KYB'li grup satın almış / 19.03.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Irak'ta düşen helikopterden PKK'lılar çıkmıştı! IKBY açıkladı: KYB'li grup satın almış / 19.03.23

Sabah 01:47
02

AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem / 19.03.23

Sabah 00:24
03

Yaralar sarılıyor / 19.03.23

Sabah 01:04
04

MİT'ten nokta operasyon! PKK/YPG'nin sözde maliye sorumlusu etkisiz... / 19.03.23

Sabah 02:08
05

CHP'li Maltepe Belediyesi’nden aydınlatma isteyen avukata şok cevap: Siz AK Partilisiniz, ne hizmeti... / 19.03.23

Sabah 01:52
06

Türkiye’yi ebedi vatan yapan savaş: Çanakkale / 19.03.23

Sabah 07:53
07

Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Çavuşoğlu: Normalleşme yolunda somut adım atmaktan memnunuz / 18.03.23

Sabah 04:52
08

CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal! Depremzede çocukların önünde Selahattin Demirtaş propagandası / 18.03.23

Sabah 02:09
09

Japon deprem uzmanı Moriwaki TOKİ binalarını işaret etti / 18.03.23

Sabah 01:46
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