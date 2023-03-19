Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY, Duhok kentinde düşen ve içerisinde terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bulunduğu helikopter ile ilgili açıklama yaptı. Helikopterin IKBY makamlarının onayı olmadan IKBY’nin Süleymaniye kenti ile Suriye’nin kuzeyi arasında yolculuk yaptığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Irak hükümeti ve koalisyon güçleri, IKBY hava sahasında onaysız uçan helikopterle ilgili açıklama yapmaya çağırıldı. Öte yandan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY emniyet ve istihbarat birimleri verilerine göre helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği KYB üyesi bir grup tarafından satın alındığını aktarmıştı.