İran sınırına 4 katmanlı güvenlik... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SABAH'a açıkladı... / 16.08.21

Sabah

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-İran sınırında, kaçak Afgan göçünün iddia edildiği gibi vahim tablo arz etmediğini söyledi. Sınırda 4 katmanlı güvenlik önlemi kurulduğunu belirten Akar, yılbaşından bu yana İran sınırında yakalanan kaçak göçmen sayısının 587 olduğunu, 62 bin civarında girişin ise sınır boyunda engellendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bir "yalan terörü" söz konusu olduğunu vurgulayan Bakan Akar, TSK olarak şeffaf bilgi paylaşmaya her zaman açık olduklarının altını çizdi.