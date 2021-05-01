İranlı ajan Masoud Molavi Vardanjani suikastında yeni gelişme! / 01.05.21

İstanbulda 2019da suikaste uğrayan İranlı eski ajan, İHA, yapay zeka ve siber saldırı uzmanı Masoud Molavi Vardanjaniyle ilgili bir soruşturma daha tamamlandı. Hazırladığı sahte belgeler sayesinde olayın başrolü Ali Esfanjaninin Türkiyeden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan İran İstanbul Başkonsolosluğu Nüfus İşleri Daire Başkanlığı görevlisi Muhammed Reza Nasırzade43 ile İranlı suç örgütü lideri Naji Şerif Zindaştinin de aralarında olduğu 5i Türk 11i İranlı 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturmaya göre; tetikçi Abdulvahap Koçak, uyuşturucu baronu Zindaştinin bahçıvanı çıktı.