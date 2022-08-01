İranlı iş adamından akıl almaz gasp oyunu! Çalışanını kadın kılığına soktu ve... / 01.08.22

İstanbul Zeytinburnunda bir elektronik mağazası bulunan İranlı iş adamı akıl almaz bir gasp planı yaptı. İş adamı M.Ş. iddiaya göre ailesinden aldığı 1 milyon liraya yakın parayı geri vermemek için yanında çalışan bir adama eşinin kıyafetlerini giydirip kendisini gasp ettirdi. Gerçekçi olsun diye birde kendisine bıçak yarası açtı. Kamera görüntülerini inceleyen polis kendini kadın kılığına soktuğu çalışanına gasp ettiren İranlı iş adamının gasp oyununu ortaya çıkardı. Gözaltına alınan patron ve çalışanına suç uydurmaktan işlem yapıldı.